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ФСБ в Якутии выявила незаконную добычу золота на 9 млн рублей

Вес драгоценного металла составил 3 кг

ТАСС, 17 января. Сотрудники ФСБ в Якутии выявили факт незаконной добычи природного золота весом 3 кг в артели старателей в Нерюнгринском районе. Стоимость драгоценного металла оценивается в 9 млн рублей, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

"Установлено, что артель старателей "Пламя", имеющая лицензию на пользование недрами на территории Нерюнгринского района, провела работы по вскрытию и промывке грунтов за пределами действия разрешения. В результате указанным производственным кооперативом незаконно добыто природное россыпное шлиховое золото весом около 3 кг, которое планировалось реализовать через аффинажный завод", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выявленный драгоценный металл будет обращен в доход государства. Возбуждено уголовное дело.

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РоссияЯкутия
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