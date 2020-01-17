Полицейские в Приангарье предотвратили контрабанду леса на сумму 50 млн рублей

ТАСС, 17 января. Сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц в Иркутской области, которые подозреваются в контрабанде леса на сумму около 50 млн рублей. Троих подозреваемых арестовали, сообщается в пятницу на сайте управления МВД по региону.

"Пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в контрабанде 35 тыс. куб. м древесины. Предотвращено незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации пиломатериалов и круглого леса стоимостью около 50 млн рублей", - цитирует пресс-служба официального представителя МВД России Ирину Волк.

Предварительно установлено, что организатором был учредитель и директор компании из города Зима, в числе его соучастников - наемный работник и юрист фирмы. При обысках изъяли лесозаготовительную технику на сумму около 30 млн рублей, внедорожники премиум-класса, денежные средства в иностранной валюте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1. УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов"). Трое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.