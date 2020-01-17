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Экс-заместитель Тулеева обвиняется в принуждении угольщиков финансировать День шахтера

Деньги угольщиков также хотели направить на капитальный ремонт автомобильной дороги в селе Бунгур Новокузнецкого района

КЕМЕРОВО, 17 января. /ТАСС/. Бывший заместитель губернатора Кузбасса Евгений Хлебунов, который курировал угольную промышленность до 2018 года, обвиняется в принуждении руководства угольного разреза "Бунгурский" к финансированию праздничных мероприятий в честь дня Шахтера в 2017 году и выделению средств на строительство дороги в Новокузнецком районе на общую сумму почти 68 млн рублей. Взамен чиновник обещал угольщикам способствовать предоставлению участка недр для добычи, сообщил в пятницу гособвинитель на заседании Центрального районного суда Кемерова.

Ранее ТАСС сообщал, что Хлебунов обвиняется по ст. 286 ч. 3 п. "в" УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий").

"Хлебунов понудил являющееся убыточным ООО "Разрез "Бунгурский" к вынужденному принятию на себя финансовых обязательств на сумму 67,95 млн рублей путем заключения соглашений, [в том числе] о социально-экономическом сотрудничестве между ООО "Разрез "Бунгурский" и коллегией администрации Кемеровской области на сумму 1 млн рублей, предназначенных для финансирования подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня шахтера 2017 и между ООО "Разрез "Бунгурский" и администрацией Новокузнецкого района на сумму 66,95 млн рублей", - сказал гособвинитель.

Следствие установило, что деньги угольщиков власти хотели направить на подготовку к празднику, который традиционно широко отмечается в регионе, а также на капитальный ремонт автомобильной дороги в селе Бунгур Новокузнецкого района. "Взамен [Хлебунов] гарантировал угольному предприятию включение участка недр "Бунгуро-Листвянский-4" и "Михайловский Глубокий" в перечень участков недр по Кемеровской области, предлагаемых в пользование в 2017 году, при этом осознавая, что эти действия не входят в перечень его полномочий", - добавил прокурор.

После оглашения обвинительного заключения Хлебунов отказался отвечать на вопрос суда о признании или непризнании вины, пояснив, что свое отношение к обвинению будет готов выразить при даче показаний.

Хлебунов был назначен вице-губернатором по топливно-энергетическому комплексу и экологии при Амане Тулееве в 2017 году, в июле 2018 его отставку по собственному желанию принял действующий глава региона Сергей Цивилев.

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