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В Бурятии возбудили дело после вымогательства в исправительной колонии

Начальнику колонии внесли представление

УЛАН-УДЭ, 17 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по фактам вымогательства в исправительной колонии №2 (ИК-2) в Бурятии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в республике.

В декабре 2019 года несколько осужденных в Бурятии сообщили омбудсмену Юлии Жамбаловой о вымогательстве у них денег другими заключенными, которые угрожают убийствами и причинением вреда здоровью. После этого в исправительной колонии №2 началась проверка.

"По фактам вымогательства следственным управлением МВД России по городу Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия")", - говорится в сообщении.

Прокурорская проверка подтвердила сведения осужденных о вымогательствах в колонии. В деятельности ИК-2 выявили нарушения, связанные с несоблюдением режимных требований, некачественным проведением обысков и личной безопасностью заключенных. Прокурор внес представление начальнику колонии.

В аппарате омбудсмена уточнили, что расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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