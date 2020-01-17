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На трассе М-4 "Дон" под Адыгейском произошло массовое ДТП

По уточненным данным, один человек погиб и четверо пострадали

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате столкновения 20 автомобилей в Адыгее в шести ДТП, которые произошли одновременно на одном участке трассы М-4 "Дон". Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"По предварительным данным, на 1357-м км автодороги М-4 "Дон" из-за тумана произошло шесть ДТП, в которых участвовало 20 транспортных средств. В результате один человек погиб, четыре получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель регионального ГУ МВД Байзет Гомлешко сообщал об одном погибшем и трех пострадавших в ДТП с участием 15-18 машин на трассе М-4. На месте происшествия работают экстренные службы. Движение на участке дороги регулируют сотрудники ГИБДД.

В новость внесены изменения (09:43 мск) - добавлен комментарий ГИБДД России.

Теги
РоссияАдыгея
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