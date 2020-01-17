В Подмосковье задержана группировка по производству мефедрона для продажи через интернет

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали пять участников преступной группировки, производивших наркотики для продажи их через интернет. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ. Среди задержанных - трое граждан России и двое Украины.

Отмечается, что пять активных участников организованной преступной группы с поличным задержаны на территории городского округа Серпухов. У них изъято не менее 66 кг мефедрона и более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические средства. Также было обнаружено различное лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры.

В ЦОС подчеркнули, что первоначально сотрудники ФСБ получили информацию о том, что с использованием интернета на территории России организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в интересах одного из интернет-магазинов на торговой площадке "Hydra".

"Предпринятыми мерами установлены активные участники организованной преступной группы и местонахождение лаборатории, определено ролевое участие каждого в незаконных операциях, подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности", - сообщили в спецслужбе.

В ФСБ рассказали о характерных особенностях деятельности ОПГ. "Ее членами применялись повышенные меры собственной безопасности, выражавшиеся в неразглашении мест проживания, использовании законспирированных средств связи. Наркотические средства между членами ОПГ передавались исключительно через тайники", - сообщили в ФСБ. Места хранения наркотиков тщательно скрывались, а противоправная деятельность координировалась исключительно через интернет. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.