Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре превысило 120

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Количество госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре в Дагестане выросло до 124, сообщили в пятницу ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось о 102 госпитализированных.

"На сегодня число госпитализированных с инфекцией в Кизляре составляет 124 человека, из которых 64 - дети", - сказал представитель управления. По его словам, госпитализированные находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

"В настоящее время в городе продолжается вакцинация. На сегодня вакцинацию прошли более 300 человек, всего вакцинации подлежит более тысячи человек, которые могли контактировать с госпитализированными", - отметил собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС представитель администрации Кизляра, в среду в городе было увеличено количество бригад, проводящих подворные обходы, к ним присоединились волонтеры - студенты медицинского училища. Также продолжается подвоз воды на дворовые территории. Всего в этих домах (в микрорайоне, где произошло отравление - прим. ТАСС) проживает около 180 человек. Кроме того, идет замена ветхого водопровода на новый, прокладывается новая линия протяженностью 250 м. Произведено усиленное хлорирование воды, рассказала представитель администрации.

По факту отравления жителей Кизляра возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, причиной происшествия могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям.