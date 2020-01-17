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СК задержал водителя минивэна, попавшего в ДТП с четырьмя погибшими под Саратовом

Мужчина, также получивший травмы в аварии, сейчас находится в больнице под охраной

САРАТОВ, 17 января. /ТАСС/. Следователи задержали водителя минивэна, который в четверг попал в ДТП с четырьмя погибшими в Саратовской области. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

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В четверг около 08:20 по местному времени (07:20 мск) на 580-м км автодороги Р-158 в районе села Полчаниновка столкнулись минивэн, ехавший из Москвы в сторону границы Саратовской области с Казахстаном, и автомобиль "Волга". В результате погибли четыре человека и пятеро пострадали. В региональной прокуратуре ТАСС подтвердили, что все, кто находился в минивэне, являются гражданами Узбекистана. Водитель минивэна, гражданин Узбекистана, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения.

"В настоящее время уголовное дело принято к производству следственных органов регионального следственного управления. По подозрению в совершении данного преступления задержан 30-летний водитель автомобиля марки Hyundai", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП он также получил травмы и сейчас находится в больнице под охраной. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Теги
РоссияСаратовская область
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