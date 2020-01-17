В Якутии произошел разлив нефтепродуктов в результате опрокидывания цистерны

ЯКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Разлив газоконденсата произошел в Кобяйском районе Якутии в результате опрокидывания автоцистерны, предварительный объем разлива составляет около четырех кубометров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУП "ЖКХ РС (Я)" в пятницу.

"Сегодня, 17 января, в 13:06 (07:06 мск) в аварийно-диспетчерскую службу Кобяйского филиала ГУП "ЖКХ РС (Я)" поступило сообщение об опрокидывании автоцистерны на базе "КамАЗа" с 10 кубометрами газового конденсата в 20 км от села Сеген-Кюель, следовавшего в колонне из трех автомашин. По предварительным данным, как сообщили в филиале предприятия, произошел разлив нефтепродуктов предположительно в объеме четырех кубометров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. "Силами работников, находившихся на месте ДТП, автотехника поставлена на колеса. На текущий момент организованы мероприятия по сбору и вывозу разлитого газоконденсата", - добавили в пресс-службе. По факту происшествия проведут служебное расследование.