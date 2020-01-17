В Забайкалье двое рабочих похитили с предприятия 6 кг чистого золота

ЧИТА, 17 января. /ТАСС/. Двое рабочих-вахтовиков в 2019 году похитили с одного из горнодобывающих предприятий Забайкальского края более 6 кг чистого золота и около 1 кг серебра. Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"В 2019 году рабочие-вахтовики Евгений Пашков и Алексей Ижик тайно похищали с предприятия и накапливали золотосодержащий концентрат, к которому имели доступ по роду деятельности. Сотрудники управления изъяли у них свыше 30 кг золотосодержащего концентрата. По оценке специалистов, в изъятом сырье содержится более 6 кг химически чистого золота и около 1 кг серебра. Рыночная стоимость похищенных драгоценных металлов составила 17,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в последующем рабочие планировали вывезти похищенное в регионы постоянного проживания: Ижик - в Башкирию, а Пашков - в Новосибирск. Там они собирались продать драгоценные металлы.

Суд признал их виновными по статье "Тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере" и приговорил к трем года лишения свободы условно, а также назначил им штрафы в размере 100 тыс. и 450 тыс. рублей. Приговоры суда вступили в законную силу.