Суд приговорил к 13 годам колонии мать умершей в запертой квартире в Кирове девочки

КИРОВ, 17 января. /ТАСС/. Кировский областной суд в пятницу приговорил к 13 годам колонии обвиняемую Марию Пленкину, чью трехлетнюю дочь нашли мертвой в запертой квартире в Кирове. Девочка пробыла там несколько дней одна без еды и воды. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

20 февраля 2019 года бабушка нашла тело ребенка в квартире, мать оставила дочь одну дома на неделю без еды и воды. По данным следствия, мать девочки высказывала намерения отдать ребенка в социальное учреждение. При этом она заявила следователям, что не желала смерти ребенка, когда уходила из дома. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", комиссия экспертов признала Пленкину вменяемой.

"Суд приговорил признать Пленкину Марию Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д", ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, совершенного с особой жестокостью") и назначить ей наказание 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год", - огласил в пятницу приговор судья.

По данным суда, тело ребенка обнаружили на диване 20 февраля, девочка лежала без одежды. В квартире была температура +15 градусов, раскиданы игрушки, разбросан мусор, не было еды и воды. Из-за того, что вентили с водой были перекрыты матерью при уходе, все дни в заточении ребенок не мог пить, дочери Пленкина оставила две бутылки йогурта, мясо курицы и упаковку сарделек. С 13 по 20 февраля Пленкина находилась у подруги, посещала ночной клуб, парикмахерскую, при этом утверждала, что за ребенком присматривают.

Гособвинение просило суд назначить Пленкиной наказание в виде 13 лет и 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 7 тыс. рублей и ограничением свободы на полтора года, так как Пленкина понимала последствия своего поступка. Сама Пленкина признала вину, пояснив, что действительно оставила девочку дома одну на несколько дней, но не желала ей смерти.

По решению суда, отбывать наказание Мария Пленкина будет в колонии общего режима. После оглашения приговора обвиняемая попросила обеспечить ей в СИЗО встречу с адвокатом, чтобы подготовить апелляционную жалобу на приговор.