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Солдат-контрактник получил ранение во время учений в Мурманской области

Жизнь военнослужащего вне опасности

ТАСС, 17 января. Солдат-контрактник получил огнестрельное ранение во время учебных стрельб под Мурманском. Командование Северного флота и правоохранители начали проверку после ЧП, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

Инцидент произошел 16 января. По предварительным данным, выстрел повредил плечо военнослужащего из-за нарушений требований безопасности во время стрельб. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Представитель Северного флота сообщил, что жизни солдата ничто не угрожает.

Теги
РоссияМурманская область
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