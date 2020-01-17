Солдат-контрактник получил ранение во время учений в Мурманской области

ТАСС, 17 января. Солдат-контрактник получил огнестрельное ранение во время учебных стрельб под Мурманском. Командование Северного флота и правоохранители начали проверку после ЧП, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

Инцидент произошел 16 января. По предварительным данным, выстрел повредил плечо военнослужащего из-за нарушений требований безопасности во время стрельб. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Представитель Северного флота сообщил, что жизни солдата ничто не угрожает.