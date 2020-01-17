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Суды Петербурга снова эвакуировали из-за угрозы взрыва

Злоумышленник также сообщает о минировании "желтой" ветки метрополитена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва поступили в районные суды Петербурга в пятницу утром. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, в некоторых судах уже закончилась проверка, угроза взрыва оказалась ложной, суды вернулись к работе.

"С утра были эвакуированы, но уже вернулись к работе Красногвардейский, Петродворцовый, Октябрьский, Колпинский, Сестрорецкий и Ленинский районные суды. Дзержинский суд эвакуируется", - отмечается в распространенном пресс-службой сообщении.

Кроме того, добавили в пресс-службе, в сообщениях с угрозами анонимный автор сообщает о минировании "желтой" ветки метрополитена, а также почти 90 школ и гимназий в разных районах Петербурга. Электронные письма о "минировании" анонимный автор закончил цитатой: "Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки".

Сообщения о "минировании" поступают в суды и другие учреждения Петербурга с ноября прошлого года почти каждый день. Ни одна из угроз не подтвердилась.

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