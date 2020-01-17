Около 10 школ и детских садов проверяют в Москве из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверяют около десяти школ и детских садов в Москве из-за поступивших сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 10 школ и детских садов города. На месте работают сотрудники экстренных служб и кинологи с собаками", - сказал собеседник агентства.

Школьники и учителя, как отметил источник, эвакуированы из зданий в целях безопасности. Точное число эвакуированных людей уточняется. При этом известно, что более тысячи человек вывели из здания одной из столичных школ.

Ранее сообщалось, что шесть московских судов в пятницу эвакуированы из-за анонимных сообщений о "минировании". Некоторые после проверки уже работают в штатной режиме, информация об угрозе взрыва оказалась ложной.

Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины, вузы. Ни в одном случае информация не подтвердилась.