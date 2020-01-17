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Все сообщения об угрозах взрывов в школах Волгограда оказались ложными

Учебные заведения вернулись к работе

ВОЛГОГРАД, 17 января. /ТАСС/. Сообщения, поступившие от анонимных абонентов о минировании четырех школ в Волгограде, не подтвердились. Об этом в пятницу ТАСС сообщил представитель администрации региона.

"Сотрудниками специализированных служб проведены необходимые проверки в четырех школах, информация о минировании не подтвердилась. Все учебные заведения вернулись к штатному режиму работы", - сказал представитель обладминистрации.

Ранее в пятницу источник в силовых структурах города сообщил ТАСС о том, что несколько школ Волгограда эвакуировали из-за анонимных сообщений о минировании. Позднее эту информацию ТАСС подтвердили в администрации Волгограда. Учащиеся под присмотром работников образовательных учреждений оперативно покинули здания. Учащихся начальной школы перевели в соседние детские сады и другие социальные учреждения.

Теги
РоссияВолгоградская область
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