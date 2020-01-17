Число пострадавших в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Адыгее увеличилось до 12

МАЙКОП, 17 января. /ТАСС/. Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 "Дон" под городом Адыгейском увеличилось до 12, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения республики.

"12 пострадавших, из них семь женщин. Двое погибли", - сказал собеседник агентства, добавив, что среди пострадавших две несовершеннолетние девочки. Одну из них доставили в больницу Краснодара, вторую врачи отправили на амбулаторное лечение.

По последним данным, участниками аварии стали 25 автомобилей. Предварительная причина ДТП - туман и гололед.