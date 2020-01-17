{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число пострадавших в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Адыгее увеличилось до 12

Еще двое погибли

МАЙКОП, 17 января. /ТАСС/. Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 "Дон" под городом Адыгейском увеличилось до 12, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения республики.

"12 пострадавших, из них семь женщин. Двое погибли", - сказал собеседник агентства, добавив, что среди пострадавших две несовершеннолетние девочки. Одну из них доставили в больницу Краснодара, вторую врачи отправили на амбулаторное лечение.

По последним данным, участниками аварии стали 25 автомобилей. Предварительная причина ДТП - туман и гололед.

Теги
РоссияАдыгея
Реклама на ТАСС
Массовое отравление в Кизляре
Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре превысило 120
Среди них 64 ребенка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС