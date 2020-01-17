В кабинете саратовского министра здравоохранения прошли обыски

САРАТОВ, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в рабочем кабинете министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, обыски связаны с делом о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили ТАСС в среду пресс-службе регионального Минздрава.

"В данный момент в служебном кабинете министра здравоохранения Натальи Мазиной проводятся следственные действия в виде обыска. Их проводят сотрудники следственных структур. Насколько нам всем известно, на протяжении продолжительного времени расследуется уголовное дело о закупках медицинского оборудования. Вероятно, речь идет о российском производителе - ЗАО НИПК "Электрон" г. Санкт-Петербург", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что министр находится на рабочем месте, она оказывает сотрудникам следственных органов необходимую помощь. "На протяжении всего хода расследования лично министр здравоохранения Мазина, сотрудники министерства оказывали, оказывают, при необходимости готовы оказывать в дальнейшем помощь в расследовании данного дела. В том числе и прежде всего в части установления истинных причин возможных нарушений, а также причастных лиц", - добавил собеседник агентства.

В декабре в пресс-службе Минздрава со ссылкой на Мазину сообщили, что в ее квартире сотрудниками правоохранительных органов также прошел обыск. В ходе него изъяты правоустанавливающие документы на объекты имущества. По данным пресс-службы, обыски связаны с расследованием уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями неустановленного круга лиц регионального Минздрава при проведении закупок оборудования для детских поликлиник.

Ранее прокуратура региона сообщала, что в рамках госпрограммы в 2018 году министерство заключило госконтракт на поставку четырех медицинских аппаратов на общую сумму более 33 млн рублей. Однако было поставлено медицинское оборудование, не соответствующее условиям контракта и требованиям ГОСТ, поскольку являлось более дешевым. Но чиновники не только не приняли никаких мер, но и перечислили деньги по контракту.