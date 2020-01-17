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Отец случайно застрелил сына на охоте в Карачаево-Черкесии

Возбуждено уголовное дело

ЧЕРКЕССК, 17 января. /ТАСС/. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя республики за то, что во время охоты он по неосторожности выстрелил в своего сына. Об этом в пятницу сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.

"Усть-Джегутинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Черкесска. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что 11 января 2020 года в Прикубанском районе республики мужчины охотились на волка. Отец услышал шорох в зарослях камыша и выстрелил из нарезного охотничьего карабина, на расстоянии в 20 м оказался его сын, который умер от ранения грудной клетки.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли четыре нарезных огнестрельных карабина, допросили подозреваемого и свидетелей, назначено семь экспертиз. Работы по расследованию уголовного дела продолжаются.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
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