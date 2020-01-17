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Ходатайство о мере пресечения заммэру Ярославля, подозреваемому во взятке, поступило в суд

Следствие просит арестовать Рината Бадаева

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Ходатайство об избрании меры пресечения заместителю мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринату Бадаеву поступило на рассмотрение в Кировский районный суд города. Об этом в пятницу сообщила ТАСС пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Ранее в пятницу источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что заммэра Ярославля Бадаев задержан по подозрению в получении взятки.

"Ходатайство в отношении Бадаева об избрании меры пресечения поступило в Кировский суд. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь уточнила ТАСС, что Бадаев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере").

Ранее Бадаев работал в администрации Переславля-Залесского, он был заместителем мэра по вопросам градостроительства и архитектуры. К работе в мэрии приступил в начале 2019 года.

Теги
РоссияЯрославская область
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