Главе МВД Республики Коми предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки

СЫКТЫВКАР, 17 января. /ТАСС/. Следствие предъявило министру внутренних дел по Республике Коми Виктору Половникову обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил следователь следственного управления СК РФ по Республике Коми.

Как заявил журналистам сам Половников перед судебным заседанием об избрании ему меры пресечения, получение взятки он не признает. "Сегодня ему было предъявлено обвинение", - сообщил следователь.

Сыктывкарский городской суд в пятницу рассмотрит ходатайство следствия об аресте Половникова. На вопрос журналистов, может ли быть уголовное дело провокацией или ошибкой, министр пожал плечами и сказал: "Я думаю, органы следствия разберутся".

В четверг пресс-служба СК РФ сообщила, что следователи по материалам УФСБ задержали Половникова. При оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы.

Половников стал министром внутренних дел по Республике Коми 8 мая 2015 года. До этого он с ноября 2011 года занимал должность заместителя начальника ГУ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.