Суд закрыл заседание по мере пресечения обвиняемому во взятке главе МВД Республики Коми

СЫКТЫВКАР, 17 января. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, передает корр. ТАСС из суда.

С соответствующим ходатайством о закрытом режиме к судье обратилось следствие. Следователь подчеркнул, что расследование уголовного дела находится на первоначальной стадии, в связи с чем он настаивает на закрытом заседании.

"Попытка оградить [заседание] от СМИ - это попытка давления", - заявили представители защиты Половникова. Кроме того, сам глава МВД республики согласился с тем, что журналисты должны присутствовать при рассмотрении ходатайства об аресте. Однако судья попросила журналистов удалиться до оглашения постановления.

Пресс-служба СК РФ 16 января сообщила, что следователи по материалам УФСБ задержали Половникова по подозрению в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). При оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы. В пятницу Половникову было предъявлено обвинение. Как сообщил журналистам сам министр, получение взятки он не признает.

Половников был назначен на должность министра внутренних дел по Республике Коми 8 мая 2015 года. До этого он с ноября 2011 года занимал должность заместителя начальника ГУ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.