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В Москве в суд направлено дело об убийстве девушки-блогера, тело которой нашли в чемодане

Обвиняемый признал вину и сообщил, что мотивом убийства стали оскорбления со стороны девушки

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Житель Подмосковья пойдет под суд за убийство девушки-блогера, тело которой было обнаружено прошлым летом в чемодане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Никулинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Московской области. Уголовное дело направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, 26 июля прошлого года мужчина в квартире на улице Пырьева более 19 раз ударил ножом в шею, голову и тело свою 25-летнюю знакомую москвичку. Для того, чтобы скрыть убийство, он положил тело девушки в чемодан, убрался в квартире, забрал свои вещи и уехал. На следующий день тело обнаружил арендодатель.

30 июля обвиняемый был задержан, после чего арестован. На допросе он признал вину и сообщил, что мотивом убийства стали оскорбления со стороны девушки, унижение его сексуального достоинства и финансовых возможностей.

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