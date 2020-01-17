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В деле замминистра сельского хозяйства Кубани появился третий эпизод взятки

В январе 2018 года Ким Тертица вместе с подчиненным вымогали у председателя сельскохозяйственного кооператива взятку в размере 7 млн рублей за полученный ею грант по госпрограмме

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани выявили третий эпизод получения взятки в ходе расследования уголовного дела в отношении заместителя министра сельского хозяйства региона Кима Тертицы и его подчиненного. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

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"Возбуждено уголовное дело о получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. В краевом следственном управлении ТАСС уточнили, что это новый, третий эпизод взятки. По предварительным данным ведомства, замминистра сельского хозяйства края вместе с подчиненным в январе 2018 года требовали от председателя сельскохозяйственного кооператива взятку в размере 7 млн рублей за полученный ею грант по госпрограмме, в феврале 2018 года они получили 3 млн рублей.

Уголовное дело по первому эпизоду связано с получением взятки в размере 4 млн рублей от представительницы аграрного кооператива за оказание содействия в получении гранта, который выдается на конкурсной основе. По предварительной версии, подчиненный замминистра, начальник одного из управлений, получил 4 млн рублей и передал их своему руководителю.

В ходе расследования дела вскрылся второй эпизод, связанный с получением чиновниками в 2017 году 500 тыс. рублей от предпринимателя в качестве так называемого отката за получение субсидии на развитие потребительского кооператива. Желающий получить субсидию в рамках сельскохозяйственной программы обратился к Тертице как к председателю конкурсной комиссии. Чиновник согласился выдать предпринимателю 30 млн рублей при условии передачи ему через подчиненного 10% от этой суммы.

Как отметили в следственном управлении, материалы всех эпизодов объединены в одно производство. В ведомстве добавили, что суд продлил Тертице срок содержания под стражей до 17 марта.

Теги
РоссияКраснодарский край
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