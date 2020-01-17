Комиссии Росавиации нужно три дня на изучение обстоятельств инцидента в Домодедово

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Три дня понадобится комиссии Росавиации по изучению обстоятельств инцидента с самолетом SSJ-100 авиакомпании "ИрАэро", приземлившимся в четверг на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, на анализ произошедшего. Об этом журналистам сообщил в пятницу руководитель Росавиации Александр Нерадько.

По его словам, авиакомпании следует предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности. "Посадки на недостроенные ВПП не так уж редки, и в каждом случае надо разбираться очень тщательно. Посадка на недостроенную полосу может свидетельствовать о том, что экипаж не должным образом провел предпосадочную подготовку, не прочитал контрольную карту. Для этого сейчас в Росавиации сформирована комиссия по расследованию обстоятельств и причин этого серьезного инцидента, - сказал он. - Комиссия приступила к работе, она в течение трех дней изучит [обстоятельства посадки]".

По его словам, комиссия должна изучить "записи бортового магнитофона, что происходило в кабине экипажа, записи регистратора полетных данных, видеозаписи того, что происходило на вышке командно-диспетчерского пункта в аэропорту Домодедово, фразеологию радиообмена между диспетчером и экипажем, работу радиотехнических средств в Домодедово". По результатам анализа будет сделано заключение о причинах этого события, добавил Нерадько.

По словам руководителя Росавиации, предпоследний похожий инцидент случился в аэропорту Улан-Удэ с другой российской авиакомпанией. После этого Росавиация направила во все авиакомпании информацию о том, что надо сделать для профилактики таких событий. "То, что такие случаи повторяются в "ИрАэро", это как раз свидетельствует, что там надо применять дополнительные меры по оценке рисков и обеспечения безопасности полетов", - отметил Нерадько.

Самолет SSJ-100 авиакомпании "ИрАэро", следовавший по маршруту Сабетта - Москва, в четверг сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента не было. На данный момент самолет уже перелетел на соседнюю полосу и готовится к выполнению регулярных рейсов.