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В Липецке ищут пропавшую школьницу

Девочка ушла из Центра помощи детям 8 января, с тех пор ее местонахождение неизвестно

ТАСС, 17 января. Следователи Липецка возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи 15-летней школьницы. Девочка ушла из Центра помощи детям 8 января, и до сих пор ее не нашли, сообщила в пятницу на своем сайте пресс-служба следственного управления СК по Липецкой области.

"В связи с длительным отсутствием сведений о местонахождении 15-летней школьницы, самовольно покинувшей Центр помощи детям в Липецке, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Допрашиваются родственники девушки, коллектив центра помощи, устанавливается круг ее общения. Школьница неоднократно самовольно уходила из дома и длительное время не давала о себе знать", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияЛипецкая область
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