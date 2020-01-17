В Саранске погиб один человек в ДТП с автобусом и легковушкой

ТАСС, 17 января. Автобус МАЗ и "Волга" столкнулись в Саранске на перекрестке улиц Советская и Рабочая, в результате погиб пассажир легкового автомобиля, еще четверо человек, включая двоих детей, получили травмы. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по Мордовии.

"Сегодня в Саранске на пересечении улиц Советская и Рабочая произошло столкновение автобуса МАЗ и автомобиля "Волга". В результате ДТП от полученных травм скончался пассажир автомобиля "Волга". В медицинские учреждения обратились пассажиры автобуса: женщина 1945 года рождения, две девочки 2007 и 2011 годов рождения и водитель "Волги", - сказала собеседница агентства.

По предварительной информации, "Волга" не предоставила преимущество в движении автобусу, который двигался по главной дороге. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства происшествия.