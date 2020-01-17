Суд арестовал обвиняемого во взятке бывшего заммэра Ярославля на два месяца

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца бывшего заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее в пятницу источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что заммэра Ярославля Бадаева задержали по подозрению в получении взятки. Следователь в ходе заседания заявил, что Бадаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). На суде обвиняемый заявил, что уволен в день задержания 16 января по собственному желанию.

"Поместить под стражу на два месяца - по 15 марта включительно", - сказала судья Любовь Шибаева.

По данным, которые озвучил представитель следствия, Бадаев летом 2019 года предложил руководителю ООО "Юридическое бюро "Ордер", которое руководит ООО "Ремиз", оказать содействие в заключении муниципальных контрактов и договоров с МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля", а также своевременной приемке к оплате выполненных работ в рамках указанных договоров на общую сумму более 12 млн рублей. "В то же время он достиг договоренности о передаче ему в качестве незаконного денежного вознаграждения части средств в размере 10% от общей суммы, то есть не менее 1,2 млн рублей, и согласовал данную передачу", - сказал следователь.

Он уточнил, что Бадаев получил от взяткодателя часть суммы в размере 390 тыс. рублей. "Получить оставшуюся сумму денежных средств в размере 810 тыс. рублей Бадаеву не представилось возможным по независящим от него обстоятельствам, поскольку дальнейшие действия Бадаева на получение взятки в особо крупном размере контролировались в рамках проведения оперативно-разыскной деятельности", - добавил следователь.

Ранее Бадаев работал в администрации Переславля-Залесского, он был заместителем мэра по вопросам градостроительства и архитектуры. К работе в мэрии приступил в начале 2019 года.

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