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Два человека погибли в ДТП участием легковой машины и грузовика в Подольске

На месте происшествия работает полиция, устанавливаются обстоятельства аварии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла в подмосковном Подольске, в результат погибли два человека. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 16:00 на 209-м километре автодороги А-107 в городском округе Подольск на повороте на СНТ "Петрица" произошла авария с участием грузового автомобиля Iveco и легковой машины Ford. В результате ДТП погибли два человека", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, на месте происшествия работает полиция, устанавливаются обстоятельства аварии.

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