{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-директора парка отдыха в Смоленске арестовали по делу о растрате 11 млн рублей

Сергей Черняков пробудет под стражей весь срок предварительного следствия

ТАСС, 17 января. Суд по ходатайству следователей арестовал бывшего директора Парка культуры и отдыха "Соловьиная роща" в Смоленске Сергея Чернякова, который подозревается в растрате 11 млн рублей при продаже недвижимости. Он пробудет под стражей весь период предварительного следствия, сказали ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"Сегодня суд выбрал меру пресечения для экс-директора парка "Соловьиная роща" в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия", - сказал собеседник агентства.

По версии следователей, Черняков в 2016-2017 годах занимал должность начальника департамента Смоленской области по культуре и одновременно был руководителем Парка культуры и отдыха "Соловьиная роща". В тот период он организовал проведение оценки стоимости здания, принадлежащего парку, в 4,5 млн рублей, что ниже его рыночной стоимости, которая составляет более 15,7 млн рублей.

Следователи предполагают, что Черняков оформил фиктивное решение внеочередного собрания правления организации, которым якобы была одобрена продажа здания, и заключил договор его купли-продажи. В результате парку причинен ущерб на сумму более 11 млн рублей.

В конце декабря 2019 года в отношении экс-руководителя возбудили угловое дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная в особо крупном размере"), 16 января его задержали.

Теги
РоссияСмоленская область
Реклама на ТАСС
Владельца затонувшего катера в Крыму, на котором погибла пассажирка, осудили на 14 месяцев
Обвиняемый полностью признал свою вину, срок он будет отбывать в колонии-поселении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС