Экс-директора парка отдыха в Смоленске арестовали по делу о растрате 11 млн рублей

ТАСС, 17 января. Суд по ходатайству следователей арестовал бывшего директора Парка культуры и отдыха "Соловьиная роща" в Смоленске Сергея Чернякова, который подозревается в растрате 11 млн рублей при продаже недвижимости. Он пробудет под стражей весь период предварительного следствия, сказали ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"Сегодня суд выбрал меру пресечения для экс-директора парка "Соловьиная роща" в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия", - сказал собеседник агентства.

По версии следователей, Черняков в 2016-2017 годах занимал должность начальника департамента Смоленской области по культуре и одновременно был руководителем Парка культуры и отдыха "Соловьиная роща". В тот период он организовал проведение оценки стоимости здания, принадлежащего парку, в 4,5 млн рублей, что ниже его рыночной стоимости, которая составляет более 15,7 млн рублей.

Следователи предполагают, что Черняков оформил фиктивное решение внеочередного собрания правления организации, которым якобы была одобрена продажа здания, и заключил договор его купли-продажи. В результате парку причинен ущерб на сумму более 11 млн рублей.

В конце декабря 2019 года в отношении экс-руководителя возбудили угловое дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная в особо крупном размере"), 16 января его задержали.