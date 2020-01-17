В ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге пострадали семь человек

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Автобус столкнулся с иномаркой в Санкт-Петербурге, пострадали семь человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в ГИБДД РФ.

"В 14:55 мск на Пулковском шоссе водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем BMW, совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом ПАЗ. В результате ДТП водитель иномарки, его пассажир и пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения", - сказали в ведомстве.

Автобус следовал из Купчино в торговый центр "Лето". В момент аварии в нем находились десять пассажиров. Обстоятельства случившегося устанавливаются.