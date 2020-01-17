{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге пострадали семь человек

Виновником аварии стал водитель BMW, который столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом ПАЗ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Автобус столкнулся с иномаркой в Санкт-Петербурге, пострадали семь человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в ГИБДД РФ.

"В 14:55 мск на Пулковском шоссе водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем BMW, совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом ПАЗ. В результате ДТП водитель иномарки, его пассажир и пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения", - сказали в ведомстве.

Автобус следовал из Купчино в торговый центр "Лето". В момент аварии в нем находились десять пассажиров. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
ДТП с автобусами в Воронежской области
Водителя автобуса приговорили к 2,5 года колонии за гибель пяти человек под Воронежем
Отбывать наказание Султан Куджев будет в колонии-поселении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС