Владельца затонувшего катера в Крыму, на котором погибла пассажирка, осудили на 14 месяцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Владельца маломерного судна "Камелот", которое затонуло недалеко от Судака (Республика Крым), в результате чего погибла пассажирка, приговорили к одному году и двум месяцам колонии-поселения. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Судакского городского суда.

Следствием установлено, что 5 сентября 2019 года судовладелец управлял прогулочным судном "Камелот" с 13 туристами на борту. Перед выходом в море он не проинструктировал пассажиров о мерах безопасности. В 2 км от поселка Прибрежное судно попало в шторм и затонуло на удалении около 150 м от берега. Пассажиры и судоводитель оказались в открытом море без спасательных жилетов, одна женщина погибла.

"Судакский городской суд Республики Крым вынес обвинительный приговор в отношении судовладельца маломерного судна - катера "Камелот", совершившего преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, лицом управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Суд, всестороннее изучив материалы дела, признал судовладельца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год два месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

В Следственном комитете ранее сообщали, что свою вину обвиняемый признал полностью.