СК Армении в связи с гибелью экс-главы СНБ страны возбудил дело по статье о самоубийстве

ЕРЕВАН, 17 января. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Армении в пятницу возбудил уголовное дело по признакам статьи 110 Уголовного кодекса (УК) республики (доведение до самоубийства) в связи с гибелью бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) страны Георгия Кутояна, однако рассматривает все возможные версии случившегося. Об этом сообщил журналистам замглавы СК Армении Артур Меликян.

"Мы возбудили дело по признакам статьи о доведении до самоубийства, однако мы рассматриваем все версии, в том числе убийство, убийство под видом самоубийства и так далее. В квартире было найдено оружие, которое, по закону, принадлежало Кутояну. На теле обнаружен след от огнестрельного ранения в височной части", - указал замглавы СК Армении.

Как указал Меликян, в квартире, где было найдено тело Кутояна, обнаружены десятки стреляных гильз, а также повреждения на стене. "Проводится экспертиза для выяснения всех обстоятельств трагедии, идет опрос свидетелей, конфискованы все видеозаписи камер наблюдения", - отметил он.

Тело Кутояна было обнаружено в пятницу после полудня в одной из квартир на улице Севака на окраине Еревана. Кутоян был назначен на пост главы СНБ 12 февраля 2016 года и проработал в этой должности до 10 мая 2018 года. С 2011 по 2016 год занимал высокие посты в аппарате президента Армении Сержа Саргсяна, работал его помощником.