В ДТП под Саратовом пострадали шесть человек

САРАТОВ, 17 января. /ТАСС/. Шесть человек получили травмы в результате дорожной аварии в Саратовской области в пятницу вечером, сообщили ТАСС в региональной службе спасения.

"На трассе Р-228 в Саратовском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей, госпитализированы в лечебные учреждения города Саратова шесть человек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что один из автомобилей - Lada Granta - с номерами Самарского региона. Марка второго автомобиля пока уточняется, так как машина получила серьезные повреждения при ударе.

По данным областной службы спасения, в каждой машине находилось по три человека, включая водителей. Несовершеннолетних среди пострадавших нет. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.