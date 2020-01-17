Суд арестовал главу МВД по Республике Коми по делу о взяточничестве

СЫКТЫВКАР, 17 января. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, задержанного 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следствия. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала судья Валентина Трофимова.

Судья также сообщила, ссылаясь на материалы следствия при оглашении постановления об аресте, что Половников получил взятку в размере не менее 25 млн рублей в июле 2017 года.

"[Половников] получил не менее 25 млн рублей взятки в июле 2017 года в Сыктывкаре", - сказала Трофимова.

Сам глава МВД по Республике Коми после судебного заседания сообщил журналистам, что перед близкими, родственниками и сотрудниками полиции его совесть чиста, он выразил сожаление, что министерство осталось без руководителя. Он также заявил, что надеется на следственные органы, которые во всем должны разобраться. По мнению Половникова, его оговорили другие фигуранты дела.

Представители защиты главы МВД по Республике Коми намерены обжаловать постановление Сыктывкарского городского суда о его заключении под стражу. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов Половникова Асад Джабиров.

"Обязательно обжалуем [постановление]. Виктор Николаевич надеется, что сможет отстоять честь мундира и доказать, что он невиновен, что его оговорили", - сказал Джабиров.

В четверг следственное управления СК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") в отношении Половникова и о его задержании. В пятницу ему предъявили обвинение. Как сообщил журналистам сам министр, получение взятки он не признает.

Половников был назначен на должность министра внутренних дел по Республике Коми 8 мая 2015 года. До этого он с ноября 2011 года занимал должность заместителя начальника ГУ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

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