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Суд арестовал еще двух фигурантов по делу "бога Кузи", подозреваемых в мошенничестве

Владимир Кучера и Ирина Шевченко пробудут под стражей до 2 марта

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал в пятницу еще двух фигурантов дела секты так называемого бога Кузи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Тверским районном судом города Москвы вынесено постановление об избрании в отношении подозреваемых Кучера Владимира и Шевченко Ирины меры пресечения в виде заключения под стражу и установлен срок содержания под стражей до 2 марта 2020 года", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что оба арестованных подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 239 ("Участие в организации, посягающей на права граждан"), ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РФ.

Ранее Тверской суд Москвы отправил в СИЗО заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву. Как сообщили ТАСС в суде, она арестована до 2 марта. По уточненным данным, Чеботарева также подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и в участии в организации, которая посягает на права граждан.

Ранее в пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала о задержании семи членов секты "бога Кузи" по подозрению к причастности к хищению 15 млн рублей. Она напомнила, что в ноябре 2017 года было завершено расследование дела о мошенничестве, а также о создании и участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Полиция установила, что организатор объединения, называющий себя "бог Кузя", и его соучастники под предлогом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов похищали у потерпевших деньги мошенническим путем.

В отношении семи человек материалы были выделены в отдельное производство, а они сами объявлены в федеральный розыск. Сейчас подозреваемые задержаны, четверо из них находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, в отношении еще троих избирается мера пресечения.

В 2018 году лидера секты "бога Кузи" Андрей Попов осудили на пять лет колонии за избиение адептов и мошенничество. При обыске в его квартире в 2014 году полицейские нашли 219 млн рублей и $150 тыс.

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