По делу арестованного главы МВД по Коми проходят еще три фигуранта

СЫКТЫВКАР, 17 января. /ТАСС/. Следствие установило, что у обвиняемого в получении крупной взятки главы МВД по Республике Коми Виктора Половникова были три сообщника. Об этом сообщила судья Сыктывкарского городского суда Валентина Трофимова, ссылаясь на материалы следствия.

Уголовные дела возбуждены по факту передачи и получения взятки в размере не менее 25 млн рублей. По уточненным данным, часть из них - 12,1 млн рублей - Половников получил лично.

"17 декабря 2019 года возбуждено уголовное дело в отношении [С. В.] Ситникова по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"), а также в отношении [Маргариты] Мартиросян и [Фаяза] Шабаева по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество в крупной взятке"). 16 января 2020 года возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по Республике Коми Половникова по факту получения последним взятки от Ситникова через посредников в лице адвоката Мартиросян и Шабаева в июле 2017 года в Сыктывкаре", - сказала судья.

По словам судьи, уголовные дела всех фигурантов объединены в одно производство. 16 января в 11:45 мск Половников был задержан, 17 января - допрошен в качестве подозреваемого, в тот же день ему предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") допросили в качестве обвиняемого. Впоследствии суд арестовал его до 17 февраля включительно.

"[Допрошенные] очевидцы указали на Половникова как на лицо, совершившее преступление. Расследование уголовного дела находится на первоначальном этапе, не установлены и не допрошены все лица, которые могут располагать сведениями об обстоятельствах преступления. Не исключается возможность оказания обвиняемым давления на возможных свидетелей из числа подчиненных ему сотрудников правоохранительных органов", - подытожила судья.

Информацию о том, кем являются С. В. Ситников, Маргарита Мартиросян и Фаяз Шабаев, следствие не раскрывает.