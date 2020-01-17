Арестованный в Петербурге адвокат передавал взятки за решения судов о лицензировании кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Арестованный в пятницу в Петербурге адвокат Адвокатской палаты Москвы Игорь Николаенко, по данным следствия, был посредником при передаче взяток для судей столичных арбитражей в рамках гражданских дел между компанией "Юнайтед Мультимедиа проджектс", выступившей истцом, и ООО "Эшелон Фильм", которое было ответчиком. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, предложения передать взятку Николаенко делал представителям ответчика.

"Рассчитывая на то, что в распоряжении представителей ответчика находятся крупные суммы денежных средств, и компания заинтересована в принятии в ее пользу судебного решения (касающегося спора о лицензионном соглашении) в апелляционной инстанции, предложил представителю ответчика непосредственно передать через него как через посредника взятку неустановленным должностным лицам Девятого арбитражного апелляционного суда. Представитель согласился и передал", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении. В пресс-службе добавили, что речь шла о деле №А40-243402/17, которое находилось в производстве апелляционного суда.

По данным картотеки арбитражных дел, это иск компании "Юнайтед Мультимедиа проджектс" к ООО "Эшелон Фильм" о взыскании долга по лицензионным договорам и неустойки за просрочку оплаты. Предметом арбитражного спора стало то, что лицензиар ("Юнайтед Мультимедиа проджектс") узнал, что отчеты, представленные лицензиатом (ответчиком), не отражают полную стоимость вознаграждения, полученного им от третьих лиц при показе детективных телесериалов "Грач" и "Возмездие". Кроме того, исходя из опубликованных материалов дела, другой сериал - "Балабол", повествующий о жизни оперуполномоченного, показывали на телеканале АО "ТВ Центр", однако ответчик, нарушая договор, удерживал лицензионное вознаграждение.

По данным следствия, взятка была передана не позднее 25 июня 2019 года. В материалах гражданского процесса, опубликованных в картотеке арбитражных дел, значится, что 15 августа того же года было вынесено постановление об изменении состава суда.

Кроме того, исходя из материалов уголовного дела в отношении адвоката, Николаенко предложил представителям "Эшелон Фильм" передать через него должностным лицам еще одну взятку в рамках спора с теми же участниками и по тому же делу, но уже в рамках кассационной инстанции.

О расследовании и компаниях

В пятницу Главное следственное управления СК по Петербургу сообщило о задержании Николаенко. По их данным, адвокат предложил представителю коммерческой структуры передать через него взятки на 16 млн рублей неустановленным должностным лицам арбитража за принятие ими решения в ее пользу. С 25 июня по 11 октября 2019 года в Петербурге он лично и через других лиц получил от представителя коммерческой структуры взятки на эту сумму.

Далее Николаенко, по данным СК, зная о новой жалобе - кассационной, предложил представителю фирмы передать через него взятку в сумме 9 млн рублей неустановленным должностным лицам арбитража Московского округа за принятие ими решения по делу в ее пользу. В гостинице в центре Петербурга адвокат получил от представителя коммерческой организации 4 млн рублей, а также муляж денежных средств на сумму 5 млн рублей. После этого его задержали сотрудники регионального УФСБ. В пятницу Куйбышевский районный суд Петербурга заключил Игоря Николаенко под стражу, обвинение ему пока не предъявлено.

Кинокомпания ООО "Юнайтед Мультимедиа Проджектс" занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Организация основана в 1997 году в Москве, ее убыток в 2018 году составил 10,6 млн рублей.

Компания ООО "Эшелон Фильм" занимается распространением кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Основана в 2008 году, зарегистрирована в Петербурге. 12 января 2020 года по решению ФНС №25 по Петербургу приостановлены операции по счетам компании в "Росбанке" и "Юникредит Банке", следует из данных системы СПАРК.