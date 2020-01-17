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Дело Александра Винника

Адвокат россиянина Винника опасается, что власти Греции готовят его срочную экстрадицию

Тимофей Мусатов также сообщил, что греческие тюремные власти не дали матери Винника увидеться с сыном

АФИНЫ, 17 января. /ТАСС/. Защита россиянина Александра Винника, находящегося с июля 2017 года в тюремном заключении в Греции, опасается, что греческие власти готовят его экстрадицию в самое ближайшее время, может быть, даже в эти выходные. Об этом сообщил в пятницу российским журналистам руководитель группы адвокатов Винника Тимофей Мусатов.

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После посещения Винника в больнице, где тот проводит уже 29 дней новую голодовку и находится под постоянной охраной, Мусатов сообщил, что вокруг его палаты, превращенной фактически в тюремную, "выставлены дополнительные полицейские силы, спецназ выставлен вокруг больницы".

Защитник подчеркнул, что, если судить по охране, которая окружает сейчас Винника, в самое ближайшее время готовится его экстрадиция. "То, что я сегодня увидел в больнице - это очевидно прямо, что приехала группа, которая готова его вывезти в любую секунду. Там было всегда 12-15 человек внутренней охраны, плюс к этому сейчас внешняя охрана, это - спецназ, вооруженный гранатами, автоматами. Меня постоянно сопровождали трое, плюс контролируются все входы-выходы в больницу. Везде вооруженный до зубов спецназ, и это касается именно Винника. Все совсем серьезно", - сказал Мусатов.

Адвокат напомнил, что в четверг на протяжении шести часов защита подавала в Государственный совет - Верховный административный суд документы и доказательства, описывающие причины, по которым Государственный совет обязан воспрепятствовать беззаконию в собственной стране. И хотя эти документы были поданы, суд может отнестись к рассмотрению формально, а фактически одобрить решение министра юстиции о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию, считает юрист.

По его мнению, "решение Госсовета могут принять сегодня, и после него экстрадировать россиянина, несмотря на то, что в четверг была подана дополнительная жалоба со стороны детей Александра в связи с нарушением их прав". "По процессу принятие жалобы позволяет до ее рассмотрения экстрадицию придержать", - сказал Мусатов, тем не менее предполагающий, что "вывоз Винника из Греции запланировали на эти выходные".

Встреча с сыном 

Мусатов также сообщил, что греческие тюремные власти не дали матери Винника увидеться с сыном, ей пришлось улететь из Афин, не попрощавшись с ним. 

"Сегодня мать Александра Винника, которая приехала с ним попрощаться, не допустили к нему. Это беспрецедентно - мать не допустили к сыну, она приехала из другой страны, и было разрешение", - сказал Мусатов. По его словам, охрана ссылалась на конкретного генерала. "Постфактум, когда она уже покинула территорию больницы и уехала в аэропорт, так и не увидев сына, были принесены охранниками личные извинения, сказано, что они очень сожалеют о данной ситуации, но ничего не могут сделать против приказа вышестоящего начальства", - сказал юрист.

Адвокат сообщил, что ожидавшаяся им кассационная жалоба со стороны России на решение о выдаче Винника пока в Грецию не поступила. "Сам Александр Винник требует выдачи в РФ, поскольку считает, что его лично собираются использовать в информационной войне против России. Он не хочет, чтобы подобное было возможно, и объявил голодовку, и сказал, что "я туда живым не уеду". Он искренне верит в свою страну и готов за нее страдать вплоть до смерти. Это его позиция, она, может быть, выглядит немножко наивно, непривычно для сегодняшнего мира, но это так", - сказал Мусатов.

По словам юриста, срок содержания Винника под стражей заканчивается 26 января, когда истекают 30 месяцев максимального содержания его в предварительном заключении. Сам Александр Винник заявил в четверг, что его держат уже 2,5 года в заключении в Греции без предъявления обвинений, и попросил вмешаться в его дело всех тех, кто защищает права человека. Россиянин подчеркнул, что его "подвергают пыткам и психологической войне, чтобы сломать".

Теги
СШАГрецияРоссияДело Александра Винника
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