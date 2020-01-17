В Новосибирске эвакуировали пассажиров самолета перед взлетом из-за возгорания в двигателе

НОВОСИБИРСК, 18 января. /ТАСС/. Пассажиров самолета, вылетающего в Камрань (Вьетнам) из Новосибирска, эвакуировали из-за воспламенения топлива в одном из двигателей при его запуске. При инциденте никто не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Произошло, по предварительным данным, воспламенение топлива при запуске двигателя самолета. Экипаж применил систему пожаротушения, пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства, отметив, что на борту самолета находилось более 180 пассажиров.

По его словам, авиакомпания предоставит для осуществления рейса резервный борт, время вылета он не уточнил. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, вылет рейса во Вьетнам отложен почти на 12 часов и состоится в субботу в 12.00 (08.00 мск).