Figaro: манифестанты попытались прорваться в театр, куда Макрон пришел на спектакль

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в сопровождении полиции покинул Театр Буф-дю-Нор на севере Парижа после того, как в него попыталась прорваться большая группа манифестантов. Об этом сообщает в субботу газета Le Figaro со ссылкой на очевидцев.
"Я нахожусь в трех рядах позади президента республики. Манифестанты где-то неподалеку", - приводит издание слова интернет-пользователя, сопроводившего свою запись в Twitter видео, на котором предположительно запечатлен Макрон. После этого другой блогер сообщил, что перед зданием театра, расположенного в X округе французской столицы, собрались около 100-200 человек, на место оперативно прибыла большая группа сотрудников полицейского спецназа CRS.
Plusieurs manifestants tentent d’entrer dans le Théâtre des Bouffes du Nord alors qu’Emmanuel Macron est à l’intérieur. #greve17janvier #Macron #Paris #EmmanuelMacron #direct pic.twitter.com/JNAihVumbz— Charles Baudry (@CharlesBaudry) January 17, 2020
По информации газеты, участники манифестации, скандировавшие обещание "протестовать до самой пенсии", попытались прорваться в театр, однако полиция оттеснила их от здания. После этого полицейские создали коридор для отъезда президента. Один из пользователей Twitter опубликовал видеозапись, на которой предположительно запечатлен отъезжающий от театра внедорожник французского лидера. Обстановка при этом была напряженная, но до столкновений дело не дошло.
Sortie du Président Emmanuel Macron du théâtre des Bouffes du Nord (Paris, 10eme) sous tension.— Remy Buisine (@RemyBuisine) January 17, 2020
Charge policière pour la sortie du cortège présidentielle sous les sifflets de manifestants contre la réforme des retraites. pic.twitter.com/lZBfsVc8oU
Единственным задержанным в ходе этого инцидента оказался тот самый пользователь, который опубликовал видео из зала. Позже он, впрочем, написал, что вернулся в театр. Издание не приводит комментариев Елисейского дворца в связи с произошедшим.
Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Подавляющее большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP). Также в акциях активно участвуют преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники муниципальных служб.
В пятницу неизвестные атаковали в Париже штаб-квартиру одного из основных профсоюзов страны - Всеобщей демократической конфедерации труда (CFDT). Позже один из представителей профсоюза заявил агентству Франс Пресс, что, судя по всему, нападавшие были радикальными забастовщиками из двух государственных транспортных компаний - Парижского автономного управления транспорта (RATP) и Национального общества железных дорог (SNCF). Они выражали недовольство чрезмерно мягкой по их мнению позицией CFDT касательно переговоров с правительством и требовали выступать за полный отказ от реформирования пенсионной системы страны.