В пригороде Мехико прошла массовая эвакуация из-за пожара на складе газовых баллонов

МЕХИКО, 18 января. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали в пятницу почти тысячу жителей Экатепека, одного из пригородов столицы Мексики, из-за взрывов и пожара на складе газовых баллонов. Жертв и пострадавших среди населения удалось избежать, сообщила муниципальная пожарная служба в своем Facebook.

По предварительным данным, огонь уничтожил почти 200 баллонов с сжиженным газом. К настоящему времени открытое горение на территории склада ликвидировано. В ближайшее время представители властей приступят к выяснению причин чрезвычайного происшествия.