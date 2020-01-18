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В пригороде Мехико прошла массовая эвакуация из-за пожара на складе газовых баллонов

В результате происшествия никто не пострадал

МЕХИКО, 18 января. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали в пятницу почти тысячу жителей Экатепека, одного из пригородов столицы Мексики, из-за взрывов и пожара на складе газовых баллонов. Жертв и пострадавших среди населения удалось избежать, сообщила муниципальная пожарная служба в своем Facebook.

По предварительным данным, огонь уничтожил почти 200 баллонов с сжиженным газом. К настоящему времени открытое горение на территории склада ликвидировано. В ближайшее время представители властей приступят к выяснению причин чрезвычайного происшествия.

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Мексика
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