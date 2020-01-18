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Учителя школы в США подали в суд на авиакомпанию Delta из-за инцидента со сбросом топлива

Они обвиняют компанию в том, что ее пилоты не предупредили авиадиспетчеров о намерении избавиться от лишнего топлива перед экстренной посадкой

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Учителя калифорнийской начальной школы подали судебный иск против авиакомпании Delta Air Lines, самолет которой сбросил авиатопливо над местечком Кадахи под Лос-Анджелесом (штат Калифорния), в результате чего пострадали около 60 человек. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

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По ее данным, иск подан в Высший суд округа Лос-Анджелес. Учителя обвиняют компанию в том, что ее пилоты не предупредили авиадиспетчеров о намерении избавиться от лишнего топлива перед экстренной посадкой, в результате чего нескольким людям был причинен физический и психический урон. Истцы требуют от авиакомпании возмещения ущерба. Размер выплат, на которые они рассчитывают, не уточняется.

Телекомпания приводит заявление Федерального авиационного управления США, эксперты которого пришли к выводу, что экипаж лайнера не запрашивал разрешения на сброс топлива, когда докладывал диспетчерам о нештатной ситуации на борту, и просил разрешения вернуться в аэропорт вылета. Истцы настаивают на том, что в случае, если бы запрос был озвучен, пилотам было бы указано направиться в другой аэропорт и сбросить топливо в ненаселенном районе и на безопасной высоте.

Самолет авиакомпании Delta Air Lines, выполнявший рейс Лос-Анджелес - Шанхай, в минувший вторник спустя непродолжительное время после вылета подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт. При этом, как указало руководство авиакомпании, чрезвычайная ситуация требовала избавиться от топлива для снижения массы самолета перед посадкой. В результате сброса авиатоплива пострадали ученики и учителя четырех начальных школ в Кадахи.

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