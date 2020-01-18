В Японии отменили вылет пассажирского самолета из-за трещин на лобовом стекле

ТОКИО, 18 января. /ТАСС/. Вылет самолета Boeing 787 японской авиакомпании Japan Airlines (JAL), который должен был проследовать из Токио в Шанхай, был в субботу отменен из-за трещин, появившихся на лобовом стекле. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что самолет уже начал набирать скорость, готовясь ко взлету, когда на лобовом стекле кабины пилотов образовались трещины. Никто из пассажиров или членов экипажа в результате происшествия не пострадал.

Компания JAL выясняет причины случившегося.