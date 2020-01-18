Прокуратура начала проверку после возгорания двигателя самолета в Новосибирске

ТАСС, 18 января. Проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей начата после возгорания двигателя самолета Airbus A320neo авиакомпании S7, который должен был вылететь из Новосибирска в Камрань (Вьетнам). Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент, в результате которого никто не пострадал, произошел в ночь на 18 января. Пассажирам предоставили резервный борт.

"На борту находилось более 200 пассажиров, которым в период ожидания резервного судна предоставлены гостиница и питание. Вылет запланирован на 12 часов местного времени (8:00 мск). Новосибирской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей", - говорится в сообщении.