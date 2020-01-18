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Полиция обнаружила тела 10 музыкантов в грузовике на юго-западе Мексики

По предварительным данным, музыканты попали в засаду, возвращаясь из населенного пункта Тлайельпан после выступления

МЕХИКО, 18 января. /ТАСС/. Обгоревшие тела как минимум 10 человек были обнаружены в пятницу сотрудниками полиции в грузовике в районе Чилапа-де-Альварес (штат Герреро) на юго-западе Мексики. Как сообщил телеканал Televisa со ссылкой на прокуратуру региона, жертвами преступников стали представители коренного населения страны, которые входили в состав местного музыкального коллектива "Сенсасьон".

Власти приступили к расследованию обстоятельств инцидента. По предварительным данным, музыканты попали в засаду, возвращаясь из населенного пункта Тлайельпан после выступления. Сведений о возможных мотивах убийц обнародовано не было.

Министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо 18 декабря 2019 года признал, что правительство Мексики пока не достигло поставленных целей в борьбе с криминалом. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор 15 января пообещал, что власти добьются снижения уровня преступности к 1 декабря 2020 года.

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Мексика
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