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В ДТП на Ямале погибли три человека

Еще один доставлен в больницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Три человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе Сургут - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

"ДТП произошло под Надымом (ЯНАО), в результате столкновения двух автомобилей отечественного и иностранного производства три человека погибли и еще три пострадали. В настоящий момент на месте работает группа, проводятся мероприятия по ликвидации [последствий] ДТП", - сказали в пресс-службе, уточнив, что, по предварительным данным, один пострадавший в ДТП был госпитализирован, еще двое отпущены на амбулаторное лечение.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по ЯНАО, столкновение произошло на 986-м километре автодороги Сургут - Салехард. "К месту происшествия были направлены семь человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС", - уточнили в ведомстве.

Теги
РоссияСвердловская область
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