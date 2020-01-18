В Москве у безработного похитили $100 тыс. из банковской ячейки

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Столичная полиция устанавливает обстоятельства кражи из банковской ячейки 100 тыс. долларов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В пятницу в полицию обратился неработающий 45-летний мужчина, который заявил о краже денег. Полицейские, выехав на место, установили, что преступление было совершено в период со 2 августа 2019 года до 17 января 2020 года.

"Неизвестный неустановленным способом совершил кражу принадлежащих неработающему 100 тыс. долларов США из банковской ячейки банка, расположенного по проспекту Маршала Жукова, а затем скрылся. Проводится проверка", - сказали в главке.