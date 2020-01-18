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В СК назвали причину возгорания двигателя самолета в Новосибирске

По предварительным данным, возгорание возникло из-за скопления топлива в выхлопной системе двигателя
Описание
© Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ

ТАСС, 18 января. Возгорание в двигателе самолета в Новосибирске произошло из-за скопления топлива в выхлопной системе, самолет не поврежден. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

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"Предварительно следователями установлено, что 18 января 2020 года около 01:30 местного времени на стоянке в аэропорту Толмачево г. Новосибирска при попытке запуска силовой установки самолета А320N рейса SBI 5783 Толмачево - Камрань произошло воспламенение скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе данной установки, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов. Согласно инструкции, экипажем приведена в действие система пожаротушения силовой установки <...> Воздушное судно не повреждено", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что СК начал проверку по факту инцидента.

Теги
РоссияНовосибирская область
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