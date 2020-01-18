Суд арестовал мужчину, который устроил стрельбу в суде Новокузнецка

КЕМЕРОВО, 18 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Новокузнецка заключил под стражу мужчину, который 16 января пришел в здание районного мирового суда с ружьем и несколько раз выстрелил в судебного пристава и женщину-свидетеля, в результате чего пристав скончался. По ходатайству следствия он арестован до 16 марта 2020 года, сообщили ТАСС в суде.

"Ходатайство следователя удовлетворено, избрана мера пресечения заключение под стражу до 16 марта 2020 года", - сказали в суде.

Следствие установило, что 45-летний мужчина с ружьем пришел в мировой суд утром в четверг и выстрелил в пристава, после чего прошел в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину-свидетеля. От полученных травм мужчина умер, женщина была прооперирована, огнестрельная дробь попала ей в лицо и плечи. По заключению медиков, ее состояние в настоящий момент оценивается как стабильное, ей удалось сохранить зрение.

Злоумышленника задержали судебные приставы и сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело, из центрального аппарата СК в Новокузнецк направлены криминалисты.