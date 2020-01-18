Среди погибших в ДТП на Ямале оказались двое полицейских

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Двое сотрудников полиции погибли в ДТП, которое произошло в субботу утром на трассе Сургут - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по ЯНАО, столкновение произошло на 986-м км автодороги Сургут - Салехард. Как ранее уточнили ТАСС в пресс-службе регионального ГИБДД, в результате столкновения погибло три человека, еще трое пострадали.

"Местный житель, управляя автомобилем Mazda выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со служебным автомобилем Lada Granta, принадлежащему МВД России по городу Губкинскому. В результате ДТП при исполнении служебных обязанностей от полученных травм на месте происшествия скончались два сотрудника полиции УМВД России по городу Губкинскому", - сказали в пресс-службе, отметив, что в ДТП также скончался гражданин из ближнего зарубежья, которого полицейские доставляли в центр временного содержания иностранных граждан, расположенного в Надыме, для дальнейшего выдворения из страны.

Водитель и два пассажира автомобиля Mazda доставлены в больницу Надыма для оказания медпомощи, уточнили в ведомстве. "Служебная проверка по факту ДТП находится на контроле у руководства Управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу", - добавили в пресс-службе.